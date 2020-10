per Mail teilen

An der Blaubeurer Steige haben am Mittwoch die Bauarbeiten für den geplanten Radweg zwischen Blaubeuren und Seißen (Alb-Donau-Kreis) begonnen. Nach Mitteilung des Regierungspräsidiums Tübingen wird dafür der Waldweg an der B28 ausgebaut und asphaltiert. Die Arbeiten für den ersten Abschnitt dauern bis Ende November, der zweite Abschnitt folgt im nächsten Jahr. Der neue Radweg soll auch eine Lücke im Radwegenetz des Alb-Donau-Kreises schließen.