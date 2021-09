per Mail teilen

Die Schubart-Gesellschaft in Aalen hat den 95-jährigen Professor Hermann Bausinger zum Ehrenmitglied ernannt. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, würdige die Gesellschaft damit das Lebenswerk Bausingers, der vor 50 Jahren das Institut für Empirische Kulturwissenschaften in Tübingen gegründet hatte. Der gebürtige Aalener war 16 Jahre lang Vorsitzender der Schubart-Literaturpreis-Jury.