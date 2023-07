Ulm: Warum die Bäume am Blaubeurer Ring umziehen müssen

per Mail teilen

Noch ist der Blaubeurer Ring in Ulm ein Verkehrshotspot. Zur Landesgartenschau 2030 soll das Gelände ein Park sein. Wegen eines Tunnelbaus müssen nun sieben Bäume ihren Platz wechseln.

Es ist ein ungewöhnliches Projekt, das sich die Ulmer Stadtplaner vorgenommen haben: Sieben teils große Bäume müssen ihren angestammten Platz am Blaubeurer Ring verlassen. Hintergrund ist der grundlegende Umbau des Areals - vom Kreisverkehr zur grünen Oase.

Umbau des Blaubeurer Rings in Ulm - Kreisverkehr soll verschwinden

Der Blaubeurer Ring ist ein Verkehrshotspot. Tausende Autos im Kreisverkehr kreisen hier Tag und Nacht. Und über dem historischen Blaubeurer Tor aus dem 19. Jahrhundert verläuft eine Betonbrücke für die wichtigste Nord-Süd-Achse der Stadt Ulm.

"Da wird zukünftig ein Park sein. Und wir gewinnen unglaublich viel Grünfläche durch diese Maßnahme!"

Ein Tunnel soll in fünf Jahren dem Lärm ein Ende machen. Der Durchgangsverkehr verschwindet unter der Erde. Die Brücke aus den Sechzigerjahren, die man über den historischen Festungsbau geklotzt hat, wird abgerissen.

Das Blaubeurer Tor in altem Glanz: Der Kreisverkehr muss weichen, stattdessen wird um den Festungsbau ein Park entstehen (Entwurf). © asp Architekten/Stuttgart, Christoph Hoffmann, TREIBHAUS Landschaftsarchitektur/Hamburg

Der Projektleiter vom Fachbereich Stadtentwicklung, Gerhard Fraidel, kommt richtig ins Schwärmen. Dort wo jetzt Abgase, Lärm und Betonsünden aus den Sechzigerjahren dominieren, wird's künftig ganz grün: "Da wird zukünftig ein Park sein. Der Kreisverkehr wird verschwinden. Und wir gewinnen unglaublich viel Grünfläche durch diese Maßnahme!"

Sieben Bäume müssen Blaubeurer Ring verlassen und umziehen

Bis es so weit ist, werden ein paar Jahre vergehen. Die Vorbereitungen indessen beginnen bereits jetzt. Als erstes müssen sieben alte Bäume umziehen. Am Dienstagabend wird ein Spezialbagger mit einem überdimensionalen Löffel die Bäume samt Wurzel ausbaggern.

Am Montag sind die Bäume, die umziehen sollen, gewässert worden. Jeder Baum erhält 1.000 Liter Wasser. Nur so ist ein "gesunder" Umzug möglich. SWR Rainer Schlenz

Die bis zu 15 Meter hohen Bäume werden angehoben und dann gekippt. So werden sie vom Blaubeurer Ring nach Ulm Söflingen transportiert. Weil der Baumumzug Dienstagabend beginnt und Mittwoch früh fertig sein soll, werden die Verkehrsbehinderungen überschaubar sein.

Zu- und Abfahrten am Blaubeurer Ring werden gesperrt - drei Bauphasen

Allerdings wird es ab diesem Monat auch Arbeiten auf den Zu- und Abfahrten am Blaubeurer Ring geben, ergänzt Gerhard Fraidel. Von vier Spuren werden immer zwei gesperrt. In drei Bauphasen werden sich die Arbeiten bis in den November ziehen und danach auch den Bereich des Fachmarktzentrums um IKEA betreffen.

Das Blaubeurer Tor soll in fünf Jahren wieder zugänglich gemacht und als Aussichtspunkt genutzt werden. SWR Rainer Schlenz

Zur Landesgartenschau 2030 wird der einstige Verkehrshotspot nicht mehr wiederzuerkennen sein. Auf dem Park soll auch das historische Blaubeurer Tor zu neuem Leben erweckt werden. Der Festungsbau könnte ein Café bekommen. Und die Türme sollen zu einem neuen Aussichtspunkt werden. Ganz neue Perspektiven für Ulm!