Baumbesetzer wollen Dienstag Aktion abbrechen

Die Baumbesetzer im Wald an der Ulmer Universität wollen am Dienstag wie geplant ihre Aktion abbrechen. Damit hätten sie ihr Ziel erreicht, so eine Sprecherin. Die Zeit für die reguläre Rodung der Bäume laufe an diesem Montag ab. Ab Dienstag brauche es dafür eine Sondergenehmigung, so die Aktivisten. Sie hätten damit ihr selbst gesetztes Ziel erreicht, die Abholzung vorerst zu verhindern. Junge Umweltschützer hatten vor einer Woche die teils 150 Jahre alten Eichen am Uni-Wald besetzt. Sie sollen gefällt werden für ein provisorisches Bettenhaus, um dort Patienten während der Renovierung der Uniklinik unterzubringen. Wie der SWR vom zuständigen Vermögensamt und der Polizei erfuhr, ist eine kurzfristige Räumung des Aktivisten-Camps nicht geplant. Am Montagabend wollen sich die Baumschützer erneut auf einer Kundgebung für die Rettung des Waldstücks einsetzen.