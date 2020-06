per Mail teilen

Ein Baukran an der Iller bei Senden im Kreis Neu-Ulm drohte am Donnerstag umzustürzen. Der Bereich musste über Stunden abgesperrt werden, die Feuerwehr stabilisierte den Kran.

Am Donnerstagnachmittag riefen Zeugen die Polizei: Ein Kran am Wasserwehr an der Iller bei Senden stehe schief und drohe umzukippen. Vor Ort stellte sich laut Polizei heraus, dass ein Teil der Baustelle unterspült und ein großes Loch entstanden war. Eine Stütze des 15 Meter hohen Krans hatte deswegen keinen Untergrund mehr.

Der Kran an der Iller bei Senden wurde am Donnerstagabend sicherheitshalber abgebaut z-media, Ralf Zwiebler

Zunächst sperrten die Einsatzkräfte das Gebiet weiträumig ab, damit Spaziergänger nicht mehr in Gefahr waren, so ein Polizeisprecher. Dann wurden mehr als 20 Lkw-Ladungen Erde zu der Baustelle gefahren und in das Loch gefüllt. Die Arbeiten dauerten mehrere Stunden. Nachdem der Kran stabil stand, wurde mit dem Abbau des Krans begonnen.

Warum die Baustelle unterspült wurde, ist derzeit noch nicht klar.