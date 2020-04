per Mail teilen

Unbekannte haben in Leipheim im Kreis Günzburg ein komplettes Baugerüst abgebaut und mitgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass das Gerüst, das an einem Wohnhaus angebracht war, in der Nacht von Freitag auf Samstag abmontiert wurde. Die Diebe müssen etwa zwei Stunden beschäftigt gewesen sein. Das gestohlene Gerüst hat einen Wert von rund 7.000 Euro.