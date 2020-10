In Altenstadt im Kreis Neu-Ulm hat es in der vergangenen Nacht eine Demonstration gegen Dumpingpreise für landwirtschaftliche Erzeugnisse gegeben. Etwa 20 Teilnehmer zogen laut Polizei vor das Zentrallager eines Lebensmitteldiscounters. 20 Mitglieder der Bauern-Bewegung „Land schafft Verbindung“ waren teils mit Traktoren vor die Tore des Zentrallagers gezogen. Die Demo fand zwischen 3 und 5 Uhr morgens statt, so ein Polizeisprecher. Die Zufahrt zum Zentrallager des Lebensmitteldiscounters wurde blockiert, so dass Lastwagen dort erheblich rangieren mussten, um das Gelände zu verlassen. Auf Vermittlung der Polizei sei die Blockade nach einer Stunde aufgehoben worden. Der Protest fand gestern Nacht und heute auch in anderen Landkreisen statt. Er richtet sich gegen Dumpingpreise für landwirtschaftliche Produkte, derzeit finden offenbar Preisverhandlungen statt.