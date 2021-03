Der Weg für das neue Kombibad am Hirschbach in Aalen (Ostalbkreis) ist frei. Der Gemeinderat hat am Donnerstagabend mit großer Mehrheit den Baubeschluss für das Millionenprojekt gefasst - und für die Variante mit zehn Schwimmbahnen gestimmt. Damit setzten sich CDU und Grüne im Gemeinderat durch. Die Stadtverwaltung um Oberbürgermeister Thilo Rentschler (SPD) hatte aus Kostengründen für eine kleinere Variante mit acht Bahnen plädiert. Das neue Bad kostet deswegen jetzt 400.000 Euro mehr - unter dem Strich stehen 44,8 Millionen Euro. Damit ist es die größte öffentliche Investition in Aalen seit Jahrzehnten.