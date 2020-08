In Heidenheim wird ein neues Logistikzentrum des Online-Händlers Amazon gebaut. Das geht aus einem Bericht der "Heidenheimer Zeitung" hervor. In Schwäbisch Gmünd ist ein Verteilzentrum im Gespräch.

Mehrere hundert Arbeitsplätze sollen entstehen, wenn der Dienstleister seine Lagerhalle eröffnet dpa Bildfunk Picture Alliance

Die Stadt Heidenheim hat demnach für rund acht Millionen Euro eine 13 Hektar große Fläche im neuen Gewerbegebiet Rinderberg an einen Investor verkauft. Die Baugenehmigung ist bereits erteilt.

Mehrere hundert Arbeitsplätze

Von dem Logistikzentrum aus will Amazon Kunden im gesamten süddeutschen Raum sowie im angrenzenden Österreich und in der Schweiz beliefern. Mehrere hundert Arbeitsplätze sollen durch das Amazon-Logistikzentrum in Heidenheim entstehen.

Weiterer Amazon-Standort in Schwäbisch Gmünd?

In der Region ist darüber hinaus ein weiterer Standort des Online-Konzerns im Gespräch. So soll in Schwäbisch Gmünd ein Verteilzentrum für die örtliche Auslieferung von Paketen entstehen. Das Großprojekt in Heidenheim tangiere die Pläne für Gmünd nicht, sagte ein Sprecher der Stadt dem SWR auf Nachfrage.

Gespräche über ein Grundstück gebe es bereits, nach den Sommerferien werde man sehen, ob Amazon weiter Interesse habe, hieß es.