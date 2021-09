Tarifkonflikt Bau: Protest-Schifffahrt auf Donau in Ulm

Bauarbeiter haben für Mittwochvormittag eine Kundgebung und Protest-Schifffahrt auf der Donau in Ulm angekündigt. Auch Streiks im Herbst schließt die Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt nicht aus.

Bauarbeiter bei einer Protest-Schifffahrt am Mittwoch auf der Donau in Ulm: Sie fordern höhere Löhne und bessere Bedingungen SWR Felix Budde

Die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt will nach eigenen Angaben mit den Aktionen, die am Mittwoch auch in in Ulm stattfinden, den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. In Berlin findet derzeit die fünfte Verhandlungsrunde statt.

Tarifkonflikt Baubranche: Gewerkschaft hält Streiks für möglich

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten 5,3 Prozent mehr Lohn, eine Entschädigung für lange Fahrten zu den Baustellen sowie bessere Arbeitsbedingungen in ihrer Branche.

Es sei die letzte Chance, den Konflikt abzuschließen, heißt es in der Mitteilung. Ansonsten seien Streiks noch im Herbst möglich. Die Baubranche boomt aktuell, die Unternehmen müssten die Leistung der Bauarbeiter endlich anerkennen.