Auf einer Baustelle in Leipheim (Kreis Günzburg) ist ein 40-jähriger Arbeiter am Mittwochmorgen in ein rund sieben Meter tiefes Silo gestürzt. Die Bergung des Mannes war schwierig.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen sieben Uhr morgens. Der Arbeiter war auf einer Baustelle in einem Industriegebiet in Leipheim in einem Silo abgestürzt. Er fiel sieben Meter in die Tiefe und wurde lebensgefährlich verletzt. Auf einer Baustelle in Leipheim (Kreis Günzburg) ist ein Arbeiter in ein Silo gestürzt Mario Obeser Der Mann sei zunächst bei Bewusstsein gewesen und habe sich kurz verständigen können. Die Bergung des Verletzten gestaltete sich schwierig, da der Zugang zum Silo nur über einen 50 mal 50 Zentimeter großen Füllschacht möglich war, so ein Polizeisprecher. Es waren eine Vielzahl von Rettungskräften und auch ein Rettungshubschrauber mit Höhenrettung an dem Einsatz beteiligt. Ursache für den Unfall in dem Silo in Leipheim noch unklar Gut anderthalb Stunden nach dem Unfall hatte die Feuerwehr den lebensgefährlich verletzten Mann befreit. Wie es zu dem Absturz kam, ist derzeit noch nicht geklärt. Einen Hinweis auf Fremdbeteiligung gibt es laut Polizei nicht.