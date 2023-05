Erste Arbeiten für die Erneuerung der B10 in Ulm beginnen schon im Herbst. Das sagte Ulms Baubürgermeister am Montag. Am Blaubeurer Tor entstehen ein Tunnel und die neue Wallstraßenbrücke.

Die Stadt Ulm hat am Montag den Vertrag mit einem Generalplaner für die Erneuerung der B10 unterzeichnet. Schon in diesem Jahr können laut Baubürgermeister Tim von Winning erste Arbeiten für den neuen Tunnel am Blaubeurer Tor beginnen.

Tunnelbau wird ab 2023 vorbereitet

Der grobe Zeitplan für die Bauarbeiten an der B10 am Blaubeurer Tor steht schon: Im Herbst sollen die Entwässerungsanlagen des Tunnels hergestellt und die Leitungen im Baufeld verlegt werden. Der Bau des Tunnels selbst beginnt nach den Planungen der Stadt im Jahr 2025. Zu massiven Verkehrsbehinderungen kommt es ab Januar 2026, so Tim von Winning, und zwar zum Baubeginn der neuen Wallstraßenbrücke, die in den Tunnel führen soll.

Tunnel und Wallstraßenbrücke sollen Mitte 2029 fertig sein

Der Verkehr soll dann weiterhin auf der B10 aus der Stadt herausfahren können. Von Dornstadt kommend stadteinwärts sollen die Autofahrer über den Berliner Ring umgeleitet werden. Dreieinhalb Jahre dauern die Arbeiten. Mitte 2029, rechtzeitig vor Beginn der Landesgartenschau in Ulm im Jahr 2030, soll alles fertig sein.

Kreisverkehr am Blaubeurer Tor verschwindet

Dann führt statt heute einer Brücke ein Tunnel unter dem Blaubeurer Tor her. Der Kreisverkehr werde aufgelöst, stattdessen werden zwei Kreuzungen entstehen, dort regeln Ampeln den Verkehr.

"Es ist die teuerste und größte Baumaßnahme, die die Stadt Ulm sich in den letzten Jahrzehnten vorgenommen hat."

Die Arbeiten kosten insgesamt 200 Millionen Euro. Das Land fördert die Arbeiten am Tunnel und der Wallstraßenbrücke mit etwa 104 Millionen Euro, so Baubürgermeister Tim von Winning.