Ludwig-Erhard-Brücke wegen Bauarbeiten erneut gesperrt

per Mail teilen

Die Sanierung der Ludwig-Erhard-Brücke in Ulm geht in die nächste Runde. Die Brücke wird deshalb für den Verkehr stadteinwärts von Donnerstagabend (7. April) um 21 Uhr bis Montagmorgen (11. April) um 5 Uhr gesperrt. Ursprünglich war die Sperrung für Ende April geplant. Die Ludwig-Erhard-Brücke ist eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen in Ulm. Täglich nutzen sie rund 35.000 Fahrzeuge. Die Sanierung kostet rund neun Million Euro. Die Bauarbeiten sollen Mitte Mai abgeschlossen sein - sechs Wochen früher als geplant. Das gute Wetter im März habe die Bauarbeiten begünstigt, teilte die Stadt mit.