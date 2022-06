Giftwolke: Bauarbeiter beschädigen Weltkriegsbombe in Kammeltal

Bei Bauarbeiten in Kammeltal im Kreis Günzburg ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Es trat eine giftige Wolke aus, verletzt wurde aber niemand.

Bauarbeiter hatten in Kammeltal am Dienstag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Bei Arbeiten an einem Gehweg und einer Fahrbahn kratzte eine Baggerschaufel die Bombe an. Daraufhin stieg gelber Rauch auf. Der Fundort wurde abgesperrt, Anwohner aus umliegenden Häusern wurden in Sicherheit gebracht und Experten angefordert.

Übungsbombe mit Gift in einer Ampulle

Ein auf die Bombenräumung spezialisiertes Unternehmen identifizierte die Bombe als Übungsbombe. Das Gebiet bei Kammeltal-Waldheim war im Zweiten Weltkrieg als militärisches Übungsgelände genutzt worden. Die entdeckte Bombe beinhaltete zwar keinen Sprengstoff, dafür aber eine Ampulle mit einer hochgiftiger Flüssigkeit.

Durch den Kontakt mit Sauerstoff verdampfte die Flüssigkeit, es bildete sich die gelbe Wolke. Verletzt wurde niemand, die Flüssigkeit hat allerdings Erdreich verseucht, das nun abgetragen werden muss.