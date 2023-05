Stau vorprogrammiert? Ab Montag wird auf der B10 bei Ulm gebaut

Ab Montag wird auf der B10 zwischen der Ausfahrt Universität und der Anschlussstelle A8 der Belag erneuert. Es wird mit Behinderungen rund um die Umleitungsstrecken gerechnet.

Auf der B10 bei Ulm lässt das Regierungspräsidium Tübingen ab Montag den Fahrbahnbelag erneuern. Der schadhafte Fahrbahnbelag wird laut Regierungspräsidium auf einer Länge von rund vier Kilometern zwischen der Ausfahrt Ulm/Uni und der Anschlussstelle A8/Ulm West nach Geislingen erneuert.

Bis zur Anschlussstelle Ulm/Lehr wird ein spezieller Belag zur Lärmreduzierung eingebaut. Sollten die Arbeiten nach Plan verlaufen, sind sie am 15. Juni abgeschlossen. Die Kosten belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

Die Bundesstraße 10 zwischen der Ausfahrt Universität und der A8-Autobahnausfahrt Ulm-West in Richtung Norden wird ab Montag wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Thomas Heckmann

So wird der Verkehr während der Bauarbeiten umgeleitet

Die Bauarbeiten werden sich voraussichtlich stark auf den Verkehr rund um die Baustelle und die Umleitungsstrecken auswirken. Während den Bauarbeiten ist die B10 auf dem Streckenabschnitt in Richtung Geislingen voll gesperrt. Ab der Ausfahrt Universität wird der Verkehr in Richtung Industriegebiet in Ulm-Jungingen umgeleitet. Der Verkehr in Richtung Lehr, Dornstadt und Geislingen wird auf die Stuttgarter Straße nach Norden geführt.

Die Kreisstraße zwischen der B10 und dem Industriegebiet Ulm-Jungingen wird aus Sicherheitsgründen während der Bauarbeiten eine Einbahnstraße. Regierungspräsidium Tübingen

Um die Verkehrssicherheit auf der Kreisstraße zwischen der B10 und dem Industriegebiet Jungingen zu gewährleisten, müsse diese Strecke als Einbahnstraße in Richtung Industriegebiet geführt werden, teilt das Regierungspräsidium mit.

Der Verkehr in Richtung Wissenschaftsstadt/Uni Ulm wird deshalb beim Industriegebiet Jungingen über die K 9911/Kreisverkehrsplatz Ulm/Lehr auf die B10 in Richtung Ulm/Wissenschaftsstadt umgeleitet.