An der Donaubrücke in Öpfingen (Alb-Donau-Kreis) haben am Freitag die Bauarbeiten für ein neues Wasserkraftwerk der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) begonnen. In dem sogenannten Restwasserkraftwerk soll das Wasser, das bislang ungenutzt aus dem Oberwasserkanal des bestehenden Kraftwerks Öpfingen in die Donau geleitet wurde, der Stromerzeugung dienen. Im Mai nächsten Jahres soll die rund zwei Millionen Euro teure Anlage einsatzbereit sein. In dem neuen Kraftwerk sollen laut SWU pro Jahr eine Million Kilowattstunden Strom erzeugt werden, damit könnte man ein Viertel aller Haushalte in Öpfingen versorgen. Mit dem Bau der Wasserkraftanlage entsteht auch eine neue Fischtreppe.