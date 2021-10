Umleitung übers Härtsfeld zur A7

Rund zwei Monate lang ist von Montag an in Aalen die Zufahrt zur A7 Anschlussstelle Aalen/Oberkochen nur über eine Umleitung über Aalen-Waldhausen bis Neresheim-Elchingen möglich. Auch der Verkehr von der Autobahn nach Aalen wird bis Mitte Dezember über die Umleitung über das Härtsfeld geführt. Hintergrund ist der Bau der Nordumfahrung von Aalen Ebnat, der sogenannten B29a. Die wird jetzt an die Zufahrt zur Autobahn angeschlossen, teilte das Regierungspräsidium Stuttgart mit. Der Verkehr von und zur Autobahn ist in dieser Zeit über die Ebnater Steige nicht möglich.