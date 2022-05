Baubeginn für Fußgängersteg

In Aalen ist Montag Baubeginn für den Fußgängersteg vom Hauptbahnhof zum Stadtoval. Der Steg war bis zuletzt im Gemeinderat umstritten. Kritik gab es vor allem an den hohen Kosten von rund zehn Millionen Euro. Die geplanten Zuschüsse wurden vom Land Baden-Württemberg abgelehnt. Außerdem bezweifelten Gegner, dass der Fußgängersteg überhaupt nötig sei, da in der Nähe bereits zwei Unterführungen gebe. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung soll die Baustellenfläche so gering wie möglich gehalten werden. Trotzdem werde das Parkhaus ab Montag nur über eine Umleitung erreichbar sein. Auch einige Kurzzeitparkplätze am Bahnhof fallen weg. Von Mitte Juni bis Ende September ist zudem die Zufahrt zum Bahnhof gesperrt. Der sogenannte "Sobek-Steg" wurde von einem aus Aalen stammenden Architekten entworfen und soll die Innenstadt mit dem Stadtoval verbinden.