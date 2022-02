Stadt Ulm will großflächig Tempo 30 testen

In Städten soll künftig Tempo 30 die Regel sein. Das fordert der Ulmer Baubürgermeister Tim von Winning gemeinsam mit Amtskollegen aus sechs weiteren Städten, unter anderem Augsburg und Freiburg.

Tempo 30, so die Begründung in dem Positionspapier, erhöhe die Verkehrssicherheit, die Aufenthaltsqualität und den Klimaschutz. Die sieben deutschen Großstädte wollen in einem Pilotprojekt großflächig Tempo 30 testen. Nur auf wenigen Hauptverkehrsstraßen soll dann noch die übliche Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern zulässig sein.

Es gehe nicht darum, die Autofahrenden in Ulm zu drangsalieren, sagte Ulms Baubürgermeister Tim von Winning dem SWR. Man habe aber festgestellt, dass es "an vielen Stellen in der Stadt sinnvollere Geschwindigkeiten geben kann als Tempo 50". Die Straßenverkehrsordnung erlaube es derzeit aber nicht ohne Weiteres, die Geschwindigkeit zu drosseln. Die Stadt Ulm habe schon in der Vergangenheit häufig versucht, Tempolimits einzuführen, sagte von Winning. In Einzelfällen sei man dann vom Regierungspräsidium aufgefordert worden, die Begrenzung wieder zurückzunehmen.

Verkehrsminister kann Tempo 30-Vorstoß nachvollziehen

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) äußerte großes Verständnis für das Anliegen der Kommunen. "Aus meiner Sicht liegt in niedrigeren und homogeneren Geschwindigkeiten ein wesentlicher Schlüssel zur Lösung unserer aktuellen Verkehrsprobleme", sagte er.

Tempo 30: Städte hoffen Änderung der Straßenverkehrsordnung

Neben Ulm beteiligen sich Aachen, Augsburg, Freiburg im Breisgau, Hannover, Leipzig und Münster. Die Städte hoffen, dass es nach der Bundestagswahl schnell zu einer Änderung der Straßenverkehrsordnung kommt, um das Projekt zu ermöglichen. Die Initiative wird vom Deutschen Städtetag in Berlin unterstützt.

"Die Leistungsfähigkeit für den Verkehr wird durch Tempo 30 nicht eingeschränkt, die Aufenthaltsqualität dagegen spürbar erhöht", heißt es in einer Erklärung der Städte. Besonders für Fußgänger und Radfahrer würden die Straßen sicherer. Zudem werde der Verkehrslärm reduziert und die Luftbelastung geringer. Unterstützt wird das Projekt auch von der Initiative Agora Verkehrswende, die neue Klimaschutzstrategien erarbeiten will.