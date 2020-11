Ein geplantes Wohnbauprojekt am Salvator in Schwäbisch Gmünd ist am Mittwoch im Bauausschuss des Gemeinderats positiv aufgenommen worden. Ein Investor will unter anderem in der Salvator-Villa Wohnungen einrichten. Sechs Wohnungen sollen demnach in der Villa entstehen, die im Moment nicht genutzt wird. Rund 20 weitere Wohnungen in drei Neubauten sind am Rande der Wallfahrtsstätte vorgesehen. Der Investor plant den Wohnkomplex seit mehr als sieben Jahren. Ursprünglich wollte er etwa 40 Wohnungen und vier Neubauten. Von dem Plan nahm er Abstand, nachdem Bürger Bedenken angemeldet hatten. Die abgespeckte Variante fand im Bauausschuss bei den meisten Fraktionen Anklang. Nun folgen weitere Beratungen im Gemeinderat, so eine Sprecherin der Stadt. Wann das Wohnprojekt fertig sein könnte, ist noch unklar.