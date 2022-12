per Mail teilen

Am Dienstag ist am Vormittag ein mit Batterien beladener Laster auf der B28 umgekippt. Da Batteriesäure ausgelaufen ist, musste die B28 für mehrere Stunden gesperrt werden.

Ein Lkw-Unfall hat am Dienstag für stundenlange Behinderungen in Laichingen-Suppingen (Alb-Donau-Kreis) gesorgt. Der mit Batterien beladene Laster ist aus noch ungeklärter Ursache am Vormittag umgekippt. Da Batteriesäure ausgelaufen war, musste die B28 für mehrere Stunden gesperrt werden.

Auf der B28 ist am Dienstag ein mit Batterien beladener Laster umgekippt. Ralf Zwiebler

Der 44-Jährige war mit seinem Lastwagen auf der B28 in Richtung Blaubeuren unterwegs, als er auf Höhe Suppingen aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Laster verlor, teilte die Polizei mit. Er kam nach rechts von der Straße ab, fuhr eine Böschung hinauf und kippte dann auf die Seite. Der Fahrer verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. Den Sachschaden am Lkw schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro.

Batteriesäure ausgelaufen

Der Laster hatte fünf große Behältnisse mit alten Autobatterien geladen. Ein Teil der Batterien wurde bei dem Unfall beschädigt und floss aus. Außerdem verlor das Fahrzeug Benzin und Öl, die auf die Fahrbahn und am Fahrbahnrand in die Erde gelangten. Das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises ordnete an, dass eine Spezialfirma das betroffene Erdreich abbaggert, um eine Umweltgefährdung zu verhindern.

Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen nach der Unfallursache aufgenommen. Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die B28 gesperrt werden. Die Sperrung dauerte bis in den späten Nachmittag.