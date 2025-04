Fünf Minuten aufladen, bis zu 1.000 Kilometer weit fahren: Das verspricht ein neuartiger Akku für E-Autos aus China. Das Ulmer Helmholtz-Institut ist von dem Fortschritt begeistert.

Mehr Reichweite, schnellere Ladegeschwindigkeit, extreme Hitze- und Kältebeständigkeit: Ein neuartiger Akku aus China könnte den Weg für günstigere E-Autos bereiten. Die Ulmer Batterieforschung lobt den Fortschritt - und arbeitet selbst an zukunftsweisenden Energiespeichern.

Das Helmholtz Institut in Ulm beschäftigt sich hauptsächlich mit der Erforschung und Entwicklung von elektrochemischen Batteriekonzepten. Auch an einem Akku mit Natrium-Ionen arbeiten die Batterieforscher. SWR

Neuartiger Akku für E-Autos: Ulmer Batterieforscher begeistert

Der Leiter des Ulmer Helmholtz-Instituts, Maximilian Fichtner, ist sichtlich begeistert von den neusten Erkenntnissen aus China. "Ich habe mich sehr gefreut zu hören, dass nun alte Bleibatterien durch Natrium ersetzt werden können." Der chinesische Hersteller hatte Ende April einen neuartigen Natrium-Ionen-Akku vorgestellt. Natrium kann aus Kochsalz gewonnen werden. Es ist damit günstig und weltweit verfügbar.

Es ist spottbillig, es ist ungefährlich und es kommt überall in der Welt vor.

Somit könnten neue Akkus, etwa für E-Autos, bald preiswerter und nachhaltiger werden. Und: leistungsfähiger: Innerhalb von fünf Minuten soll der neue Auto-Akku geladen sein. Außerdem verspricht er eine Reichweite bis zu 1.000 Kilometer.

Fichtner: Deutschland muss mehr Geld in Batterieforschung stecken

Nach Einschätzung Fichtners sind die Deutschen zu spät in die Batterieforschung eingestiegen. Auch würde hierzulande zu wenig Geld in die Forschung an neuen Batterien gesteckt. Anders als in China. Allein beim Hersteller CATL arbeiten 14.000 Angestellte im Bereich Forschung. Das Ulmer Batterieforschungsinstitut hingegen beschäftigt nur rund 180 Mitarbeitende.

Am Ulmer Helmholtz-Institut wird auch an Natrium-Ionen-Batterien geforscht. Fichtner meint, dass sie nun versuchen würden diese in der nächsten oder übernächsten Generation noch besser zu machen.