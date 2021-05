Die 1.600 Einwohner von Bibertal-Silheim und -Kissendorf im Kreis Günzburg können zum Duschen in die Autobahnraststätte Leipheim gehen. Seit Freitag ist das Wasser in den Bibertaler Teilorten mit Keimen verunreinigt. Die Gemeinde bietet den betroffenen Bürgern auch an, in Gasthöfen oder Ferienwohnungen zu duschen.