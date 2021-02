In der Basketball-Bundesliga hat ratiopharm Ulm seinen Aufwärtstrend am Wochenende (Samstagabend) bestätigt. Die Ulmer besiegten den Syntainics MBC Weißenfels mit 104:92. Es war der dritte Sieg in Folge. „Wir haben offensiv gut funktioniert und unsere Würfe getroffen. Trotzdem haben wir heute auch viele Punkte kassiert, konnten das Spiel aber am Ende über die Runden bringen“, fasste Nationalspieler Andi Obst die Leistung seiner Mannschaft zusammen.