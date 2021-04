Mit einem Sieg gegen Bayreuth kann sich Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm am Dienstagabend vorzeitig die Teilnahme an den Play-Offs um die Meisterschaft sichern. Es wäre die insgesamt zehnte Playoff-Teilnahme der Ulmer. "Das Spiel ist für uns von großer Bedeutung", sagte am Montag Ratiopharm-Trainer Jaka Lakovic. Die Partie in Bayreuth beginnt um 19 Uhr.