Die Ulmer Basketballer sind mit einem Auswärtssieg in die neue Bundesliga-Saison gestartet. In dem Spiel ohne Zuschauer gewann Ulm am Samstag gegen Würzburg mit 90:77. Bester Werfer bei den Ulmern war Nationalspieler Andreas Obst mit 25 Punkten. Es war die einzige Partie zum Saisonstart. Drei weitere Begegnungen mussten wegen Coronainfektionen oder Quarantäne bei den betreffenden Teams abgesagt werden.