Basketballbundesligist ratiopharm Ulm hat sein Heimspiel Mittwochabend gegen den Tabellennachbarn Hamburg Towers mit 89:76 klar gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Lakovic hatte nur in der Anfangsphase leichte Probleme, konnte sich dann aber schnell absetzen. In der Tabelle steht Ulm auf Platz sechs. Das nächste Bundesligaspiel bestreitet ratiopharm Ulm am kommenden Sonntag zu Hause gegen den Deutschen Meister Alba Berlin, Corona-bedingt weiter ohne Zuschauer.