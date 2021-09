Die Bundesligabasketballer von ratiopharm Ulm haben ihr Auswärtsspiel am Mittwochabend in Bonn mit 73 zu 76 verloren. Ulm gab dabei in den Schlussminuten ein bis dahin souverän geführtes Spiel aus der Hand. Ihr nächstes Spiel bestreiten die Ulmer bereits am Samstag, im Pokal in Chemnitz.