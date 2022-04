Ratiopharm Ulm verliert gegen BG Göttingen

In der Basketball-Bundesliga hat ratiopharm Ulm am Donnerstagabend sein Heimspiel gegen Göttingen 86:88 verloren. Es war ein gutes, ein ausgeglichenes, ein spannendes Spiel. Die Entscheidung fiel erst in der allerletzten Sekunde, als der Göttinger Kamar Baldwin mit einem Korbleger mit der Schlusssirene den Siegtreffer markierte. Zwölf Sekunden zuvor hatte noch Philipp Herkenhoff für Ulm den Ausgleich per Dunking besorgt.

Die ratiopharm-Korbjäger waren das ganze Spiel über immer wieder in der Zone erfolgreich, während die Göttinger ihr Glück von außen suchten und mit 16 verwandelten Dreiern auch fanden. Allerdings ließen die Gastgeber ihren Gegnern auch immer wieder reichlich Platz an der Dreierlinie. Bester Ulmer war Jaron Blossomgame, der 23 Punkte erzielte.

Für Ulm war es die erste Niederlage nach zuletzt vier gewonnenen Bundesliga-Partien. Weiter geht es am kommenden Sonntag mit einem Heimspiel gegen Ludwigsburg. Derzeit dürfen nach der bayerischen Corona-Verordnung allerdings keine Zuschauer in die Neu-Ulmer Arena.