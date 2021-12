Nächster Eurocup-Sieg für ratiopharm Ulm

Die Ulmer Basketballer haben ihre derzeit gute Form bestätigt und am Dienstagabend souverän gegen das französische Team aus Bourg-en-Bresse 96:86 gewonnen. Auch wenn die Franzosen in der Schlussphase noch verkürzen konnten, war der Sieg der Hausherren nie in Gefahr. Die Ulmer gefielen mit einer variablen Offensive und starken Pässen, fanden immer wieder den freien Mann an der Dreierlinie oder Center Felicio unter dem Korb. Zur Halbzeit führten die ratiopharm-Korbjäger 50:36. Für die Ulmer war es der vierte Sieg in Folge - allerdings wieder ohne Zuschauer in der Neu-Ulmer Arena. In der Eurocup-Gruppe B ist Ulm nun Fünfter von zehn Teams. Beste Werfer im orangefarbenen Trikot waren Sindarius Thornwell mit 23 und Christiano Felicio mit 20 Punkten.