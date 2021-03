Nach vier Siegen in Folge hat die derzeit gute Ulmer Form nicht ausgereicht, um am Sonntagabend den Deutschen Meister Alba Berlin zu schlagen. Am Ende stand es 76:84 in der Neu-Ulmer Arena.

Nach einem sehr starken Start (27:18 im ersten Viertel) und einer Acht-Punkte-Führung zur Halbzeit brachen die ratiopharm-Korbjäger im dritten Viertel ein, das mit 8:28 aus Ulmer Sicht verloren ging. Da hatte Alba die Partie längst im Griff und hatte auch bei Aufholversuchen der Ulmer immer wieder eine Antwort parat. Eine kämpferisch solide Leistung, aber nicht genug, um ein Topteam in Bedrängnis zu bringen. Ulm bleibt auf Platz sechs.