Erster Sieg im Eurocup für ratiopharm Ulm

Im europäischen Basketball-Wettbewerb Eurocup hat ratiopharm Ulm am Mittwochabend den ersten Sieg geholt mit 90:83 gegen Venedig – nach Verlängerung und einer fulminanten Aufholjagd.

Es war der erste Sieg im dritten Eurocup-Spiel. Zur Halbzeit lagen die Ulmer noch 28:49 zurück, nachdem die Gäste insgesamt zwölf Dreier in der ersten Hälfte verwandelt hatten. In der zweiten Halbzeit traten die Ulmer aber viel energischer, wacher und konzentrierter auf, drehten einen zwischenzeitlichen 23-Punkte-Rückstand in eine Sechs-Punkte-Führung. Reyer Venezia schlug in der Schlussphase zurück, erzwang mit dem 76:76-Ausgleich eine Verlängerung. Da zog Ulm noch einmal davon und feierte unter dem frenetischen Jubel von 2.000 begeisterten Fans den Sieg.