Topspiel gegen Bayern München wegen Corona verschoben

Das Topspiel der Basketball-Bundesliga am Wochenende ist abgesagt: Wegen eines erneuten Corona-Ausbruches im Team von Bayern München hat die Liga die Partie gegen ratiopharm Ulm verschoben. "Nach den neuerlichen Positivtests auf das Coronavirus stehen den Münchnern momentan nicht die notwendigen acht Stammspieler zur Verfügung. Das Teamtraining ruht", teilten die Münchner am Freitag mit. Das Spiel hätte am Sonntag in der Neu-Ulmer Arena stattfinden sollen. Ein Nachholtermin stand zunächst nicht fest. Ratiopharm Ulm ist derzeit Tabellendritter, München Spitzenreiter in der Basketball-Bundesliga.