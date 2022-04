Ratiopharm Ulm verliert bei Alba Berlin

In der Basketball-Bundesliga hat ratiopharm Ulm am Freitagabend beim Deutschen Meister Alba Berlin 73:78 verloren. In der Schlussphase gelang den Ulmern lediglich noch etwas Ergebniskosmetik. Vor allem in der zweiten Halbzeit war es kein schönes Spiel, geprägt von Defensivaktionen und Fehlern auf beiden Seiten. Bei den ratiopharm-Korbjägern kamen noch schwache Trefferquoten hinzu. Hart umkämpft blieb die Partie bis zum Schluss. Die Ulmer gaben nie auf, konnten das Duell im Schlussviertel allerdings auch nicht mehr spannend gestalten.

Zunächst schienen die Gäste schon im zweiten Viertel beim Stand von 20:40 auf der Verliererstraße. Doch dann kam die stärkste Ulmer Phase, angetrieben von Sindarius Thornwell und Semaj Christon mit einer beeindruckenden Aufholjagd, die kurz nach der Halbzeitpause in die einzige Ulmer Führung (45:43) mündete. Bester Ulmer Werfer war am Ende Thornwell mit 20 Punkten.

Weiter geht es für Ulm bereits am Sonntag in Bamberg. Durch die Niederlage bleiben die Schwaben in der Tabelle auf Platz fünf.