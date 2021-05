Ulm trifft zum Auftakt der Playoffs in der Basketball-Bundesliga am Donnerstag auf Oldenburg (20:30 Uhr). Basketballer Patrick Heckmann erzählt, mit welchem Gefühl er auf die kommende Partien blickt.

Die Niederlage gegen München beeinflusse die Mannschaft nicht, sagt Patrick Heckmann. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/HMB Media/POOL | Heiko Becker

SWR: Herr Heckmann, wer ist im Duell zwischen Ulm und Oldenburg Favorit?

Patrick Heckmann: Ich glaube, wir sind eigentlich gleich auf. Oldenburg hat uns zu Hause geschlagen, und wir haben Oldenburg in Oldenburg geschlagen. Wir haben natürlich einen guten Lauf hingelegt, zum Ende der Saison. Ich glaube, das ist recht ausgeglichen, das wird eine hart umkämpfte Serie werden.

Sie spielen wegen der Corona-Pandemie jetzt erst zum zweiten Mal auswärts. Wenn Sie zwei Mal in Oldenburg verlieren und dann mit 0:2 im Rückstand in die Heimspiele gehen müssten - ist das ein Nachteil?

Null zu zwei in die Heimspiele zu gehen, wäre auf jeden Fall ein Nachteil. Im Moment wirkt sich das mit dem Heimrecht nicht ganz so aus, wie wenn Zuschauer da wären. Natürlich ist es immer noch eine andere Halle, die man nicht so ganz gewöhnt ist wie die eigene. Da muss man sich drauf einstellen. Aber ich glaube, da ist der Vorteil von Oldenburg gar nicht so groß.

Es fehlt Thomas Klepeisz. Er ist verletzt. Ein wichtiger Spieler - lässt sich das kompensieren?

Thomas ist ein wichtiger Spieler für uns. Aber ich denke, man hat gesehen im Spiel gegen München, dass wir das hinbekommen haben. Alle anderen haben einfach ein bisschen mehr gemacht. Also ich denke schon, dass wir das auch gegen Oldenburg hinbekommen, den Ausfall von Thommy zu kompensieren.

Es ging ja sehr heiß her im Pokal-Halbfinale gegen München, eine unglückliche Niederlage. Die Siegesserie davor im Liga-Betrieb haben Sie auch schon angesprochen. Geht es trotzdem, dass diese Euphorie aus dieser Siegesserie dann auch in die Playoffs reingetragen werden kann? Oder hängt Ihnen dieses verlorene Halbfinale dann doch noch in den Knochen?

Ich würde sagen, dass wir eigentlich auf dieser Welle weiter bleiben werden. Ich habe in den letzten Tagen nicht den Eindruck gehabt, dass uns die Niederlage beeinflusst. Wir wissen, dass wir sehr gut gespielt haben, dass wir sehr hart gekämpft haben und mit ein bisschen Glück auch das Spiel hätten gewinnen sollen oder müssen. Deshalb denke ich und hoffe ich, dass wir mit der selben Einstellung, mit der gleichen Energie gegen Oldenburg ins Spiel gehen werden.

Mit welchem Ziel gehen Sie in die Playoffs? Die Fans, die träumen mehr schon lange von der deutschen Meisterschaft.

Das Ziel ist erstmal, das nächste Spiel zu gewinnen. Ich glaube, wir als Mannschaft haben noch nicht weiter gedacht, um ehrlich zu sein. Wir fokussieren uns von Spiel zu Spiel. Natürlich ist es das Ziel von jedem Sportler so weit zu kommen wie möglich. Aber ich denke, wir sind auf dem Boden der Tatsachen geblieben, fokussieren und konzentrieren uns auf jedes Spiel. Von daher steht jetzt erstmal Oldenburg an und dann schauen wir übermorgen wieder gegen Oldenburg. Und wenn die Serie gelaufen ist und wenn wir im Halbfinale stehen, würden wir uns sehr freuen und genauso weitermachen.