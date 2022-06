Der Spezialist für historische Musik, Franz Raml, bringt die biblische Geschichte um den Brudermord von Kain an Abel mit seinem Hassler-Consort als barocke Oper "Cain" auf die Bühne des Ulmer Kornhauses.

"Dieser frische, italienische, neapolitanische Stil, den Scarlatti schreibt, ist bei uns kaum bekannt".

Historische Instrumente im Ulmer Kornhaus: Eine Barock-Laute, eine Theorbe und dahinter das Cello SWR Rainer Schlenz

Es geht um Leben und Tod – wie immer in der Oper. Aber die Geschichte um den Brudermord klingt in der barocken Fassung des italienischen Komponisten Alessandro Scarlatti alles andere als zermürbend, findet der Cembalist und musikalische Leiter des Hassler-Consorts, Franz Raml: "Also dieser frische, italienische, neapolitanische Stil, den Scarlatti schreibt, ist bei uns kaum bekannt. Das springt den Hörer sofort an. So dass man sofort beim Hören denkt: 'Toll, möchte ich weiterhören'."

Barockoper "Cain": Auch Gott und Lucifer sind mit von der Partie

Zwei Paare tragen durch die Handlung, erzählt Franz Raml: Cain und Abel natürlich und deren Eltern Adam und Eva. Cain leidet unter der Bevorzugung seines Bruders Abel. In der Oper taucht noch ein drittes Paar auf: Gott - und Lucifer. Der ist richtig fies, er heizt Cain an. Und so nimmt die Geschichte ihren Lauf mit dem bekannten Ende: Cain erschlägt seinen Bruder.

Fürs Textverständnis hat Franz Raml den Sprecher Volkram Zschiesche engagiert. Er nimmt das Publikum gewissermaßen an die Hand und vermittelt die Abgründe zwischen Cain und Abel.

Moderne Kunst auf meterlangen Folienstreifen von Marianne Hollenstein trifft auf barocke Musik SWR Rainer Schlenz

Der moderne Gegenpart zu den barocken Klängen sind die üppigen Bühnenbilder der Künstlerin Marianne Hollenstein: Sie hat mit einem besengroßen Pinsel große, geschwungene Motive auf meterbreite Folienstreifen bemalt, die von der Saaldecke bis an den Boden reichen. Hollenstein hat auch die Kostüme entworfen – übrigens unter dem Eindruck des Ukrainekrieges. Und so tragen Adam und Eva Uniformen, die auf den Brudermord unserer Zeit in Osteuropa verweisen: "Da kann man sich natürlich mal überlegen, was hat das jetzt gerade im Moment mit unserer Weltsituation zu tun", merkt Hollenstein an.

Marianne Hollenstein hat die verschiedenen Rollen der Barockoper in sehr unterschiedliche Farbwelten übersetzt - gemalt mit einem besengroßen Pinsel. SWR Rainer Schlenz

Es steckt viel Spannung in dieser Aufführung: Historischer Stoff mit Gegenwartsbezug, der Kampf der Kontrahenten Cain und Abel sowie Gott und Lucifer. Und nicht zuletzt die Spannung zwischen neapolitanischer Leichtigkeit und psychologischem Tiefgang.