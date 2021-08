per Mail teilen

Unbekannte Betrüger haben in der Nacht zu Donnerstag eine Seniorin aus dem Kreis Heidenheim um Schmuck und mehrere tausend Euro Bargeld gebracht. Die Betrüger hatten sich laut Mitteilung als Polizisten ausgegeben und die Frau kurz nach Mitternacht mehrfach angerufen. Dabei erlogen sie vermeintliche Einbrüche in der Nachbarschaft. Die Seniorin übergab noch in der Nacht einem Unbekannten ihren Schmuck und ihr Geld. Später wurde sie misstrauisch und informierte die Polizei.