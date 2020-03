Immer mehr Banken im Raum Ulm/Neu-Ulm schließen Filialen. Nach Angaben der Geldinstitute diene das dem Schutz von Kunden und Mitarbeitern vor Ansteckung mit dem Coronavirus. Ab kommenden Montag schränkt beispielsweise die Volks- und Raiffeisenbank Neu-Ulm den persönlichen Kundenservice ein. So seien die Geschäftsstellen in Reutti, Gerlenhofen, Straß, Burlafingen, Wullenstetten, Thalfingen und Holzheim nur noch telefonisch oder per email zu erreichen, schreibt die VR-Bank auf ihrer Internetseite. Anderen Filialen wie beispielsweise in Weißenhorn, Senden oder Nersingen, schränken die Öffnungszeiten ein. Außerdem schließt die Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen wegen der Corona-Krise vorübergehend acht ihrer Geschäftsstellen zu schließen. Die Volksbank Ulm-Biberach teilte zudem mit, dass persönlicher Service ab Montag bis auf Weiteres in Ulm nur noch in den Geschäftststellen am Olgaplatz und in der Fußgängerzone möglich ist, darüber hinaus in Langenau, in Senden im Kreis Neu-Ulm sowie in drei weitere Filialen in Oberschwaben.