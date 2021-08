Ichenhausen:

In Ichenhausen im Kreis Günzburg ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Geldautomat in der Vorhalle eines Verbrauchermarktes gesprengt worden. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert, nachdem er eine laute Explosion gehört hatte. Nach Angaben von Polizeisprecher Alexander Scharpegg ist der Täter flüchtig. Wegen erheblicher Schäden am Gebäude, soll nun ein Statiker hinzugezogen werden.