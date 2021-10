Die Polizei hat nach einer Einbruchserie in Supermärkte die mutmaßliche Diebesbande festgenommen. Die Tatverdächtigen sollen in sieben Landkreisen Einbrüche verübt haben, darunter auch im Alb-Donau-Kreis und im Ostalbkreis. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um Männer aus dem Kosovo im Alter zwischen 26 und 45 Jahren handeln. Laut Staatsanwaltschaft und Polizei waren sie in wechselnder Besetzung seit einem Jahr aktiv. Sie stiegen jeweils über die Dächer in die Supermärkte ein und flexten dann in den Büroräumen die Tresore auf. Als Drahtzieher gilt ein 45-jähriger Kosovare aus Stuttgart. Nach den Ermittlungen durch das federführende Polizeipräsidium Reutlingen konnte die Bande in der Nacht zum Montag durch Spezialkräfte der Polizei auf frischer Tat ertappt werden: bei einem Einbruchsversuch in einen Einkaufsmarkt in Mundelsheim im Kreis Ludwigsburg.