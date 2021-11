Kunstmuseum Heidenheim zeigt Bakterienkunst

per Mail teilen

Bakterien geht man ja meist aus dem Weg. Aber man kann mit ihrer Hilfe auch Kunst machen. Wie das geht, zeigt eine neue Ausstellung im Kunstmuseum Heidenheim.

Wachstum und Zerfall von Natur - das ist von jeher ein Thema für Künstlerinnen und Künstler. Und es ist bis heute ein Thema geblieben. Etwa für den aus Berlin stammenden Künstler Lukas Liese.

Marmor mag eines überhaupt nicht: Säure. Hier wird ein Marmorblock mit Salzsäure behandelt. Mal schauen, was passiert. SWR Peter Köpple

Lukas Liese "malträtiert" Marmorblöcke mit Salzsäure. Doch es geht nicht ums Zerstören. Das Interessante für den Künstler ist, dass sich das Gestein peu à peu verändert.

"Gewissermaßen habe ich die Salzsäure hier als Werkzeug verwendet."

Den Zerfallsprozess des Marmors kann man über die Dauer der gesamten Ausstellung im Kunstmuseum Heidenheim verfolgen. Nicht alle Kunstwerke aber werden weniger oder schrumpfen, andere wachsen auch. "Wachsende Formen" - so ist die Ausstellung daher überschrieben.

Bakterienkunst im Kunstmuseum Heidenheim: Der Teint des Portraitierten sieht etwas ungesund aus, aber die Bakterien sorgen für ein attraktives Motiv. SWR Peter Köpple

Auf jeden Fall sehen die Kunstwerke jeden Tag ein wenig anders aus. 15 Künstler bedienen sich organischer Prozesse. Pilze sollen beim Betrachter Gedanken sprießen lassen, vielleicht über einen respektvolleren Umgang mit der Natur.

Strapazierte Gipssäule: Zuerst wird Salzlösung über sie gekippt, aber sie soll auch noch ganz andere Dinge "schlucken" SWR Peter Köpple

Diese Gipssäule muss einiges über sich ergehen beziehungsweise ergießen lassen: zunächst mal eine Salzlösung, später sollen auch noch Rotwein, Cola und Milch ihre Spuren hinterlassen.

"Wenn sich Künstlerinnen und Künstler zurücknehmen und Bakterien, Mikroben, Pilze, unterschiedliche Naturformen mitproduzieren lassen - ich glaube, das ist das Besondere in der Ausstellung."

Die Ausstellung zeigt Bilder, die von Bakterien befallen sind. Präsentiert werden aber auch die Bakterien selbst, wie sie sich in Zucker und Tee richtig wohlfühlen. Das Museum in Heidenheim verspricht neues Naturverständnis in der Kunst. "Wachsende Formen" - zu sehen vom 21. November bis 6. März.