Schranken für Bahnübergang Gerlenhofen geplant

Für den bisher unbeschrankte Bahnübergang in Neu-Ulm-Gerlenhofen sind künftig Schranken geplant. Zwei Varianten des Umbaus wurden am Dienstagnachmittag im Planungs- und Umweltausschuss des Neu-Ulmer Stadtrates vorgestellt. Eine 90-jährige Frau und ein 58-jähriger Mann waren seit Oktober an dem unbeschrankten Bahnübergang in Gerlenhofen ums Leben gekommen. Nun soll er laut einer Sprecherin der Stadt Neu-Ulm Schranken über die gesamte Straßenbreite bekommen. Die Deutsche Bahn plant den Umbau, zwei Varianten werden derzeit weiterverfolgt, die anderen drei gelten laut Vorlage als nicht umsetzungsfähig. Allerdings könnten bei einer Variante künftig nur Fußgänger und Radfahrer den Bahnübergang queren. In die Planungen soll die Bürgerschaft einbezogen werden, eine Informationsveranstaltung ist noch im ersten Halbjahr vorgesehen. Als Alternative wird auch die Schließung des Bahnübergangs erwähnt.