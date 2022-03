Unterführung soll Bahnübergang ersetzen

Der Bahnübergang an der Walkstraße in Aalen wird durch eine Unterführung ersetzt. Dafür seien nun die letzten notwendigen Genehmigungen eingegangen, teilte die Stadt Aalen mit. Fast 30 Jahre habe die Abstimmungs- und Planungsphase gedauert, heißt es in der Mitteilung. Nun hätten die Verkehrsministerien des Bundes und des Landes ihre Zustimmung gegeben zu einer Vereinbarung, die es schon zwischen der Stadt Aalen und der Deutschen Bahn gibt. Was noch fehlt, ist der Baubeschluss des Gemeinderates, der soll im April erfolgen. Noch in diesem Jahr könnten erste Baumaßnahmen beginnen, im Jahr 2029 soll die Unterführung an der Walkstraße fertig sein. Die Kosten belaufen sich laut Stadt Aalen auf insgesamt knapp 17 Millionen Euro, die sich Bund, Land und Deutsche Bahn aufteilen.