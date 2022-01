Video von Testfahrt auf der Neubaustrecke Ulm-Wendlingen wird zum Internet-Hit

per Mail teilen

Ein Video von einer Testfahrt auf der ICE-Neubaustrecke Ulm-Wendlingen ist innerhalb weniger Tage zum Hit im Internet geworden. Mehr als 90.000 Mal ist das Video der Bahn geklickt worden.

Mit gerade mal 20 Kilometern pro Stunde rollt der Lichtraummesszug bei seiner Testfahrt über die rund 60 Kilometer lange Strecke von Ulm bis Wendlingen und braucht dafür fast drei Stunden. Das Imposante daran: Die Zuschauer erleben diese Fahrt als Lokführer im Führerstand des Zuges mit.

Zu sehen ist die Einfahrt in den Albabstiegstunnel, die Durchfahrt am neuen Albbahnhof Merklingen und wie der Zug auf das Licht am Ende des 4.800 Meter langen Steinbühltunnels zufährt und schließlich über die hohe Filstalbrücke schwebt.

Brückenschlag der Filstalbrücke für die ICE-Neubaustrecke Wendlingen-Ulm (Archivbild) Bahn AG

"Gänsehaut pur, sowas erleben zu dürfen", so ein User in seinem Kommentar zu dem Video. Und ein Mitarbeiter des Bahnprojekts schreibt: "Schön, wenn man sieht, für was man 11 Jahre gearbeitet hat".