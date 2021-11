Bahn konkretisiert Ausbau der ICE-Strecke

per Mail teilen

Vor einem Jahr hatte die Bahn damit begonnen, vier mögliche Streckenverläufe zu untersuchen. ICE-Züge sollen auf der Strecke Tempo 300 fahren können. Ohne Stopp in Günzburg soll die Fahrzeit 26 Minuten dauern, mit dem Stopp 40 Minuten. Übrig blieben nun zwei von vier Varianten. Durch den Dialog mit den Menschen in der Region seien allerdings zwei weitere mögliche Trassenverläufe hinzugekommen. Diese sollen nun auch geprüft werden. Die Bahn will die bislang 85 Kilometer lange und mehr als 160 Jahre alte Eisenbahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg ausbauen.