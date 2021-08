per Mail teilen

Der Lokführerstreik endet erst mal, aber Reisende zwischen Ulm und Stuttgart müssen weiter mit deutlichen Einschränkungen rechnen. Die Bahnstrecke Ulm- Stuttgart ist ab Freitag drei Wochen lang gesperrt.

Die Deutsche Bahn tauscht nach eigenen Angaben auf diesem Abschnitt vom 13. August bis zum 3. September Weichen und Gleise aus. Das teilte eine Sprecherin am Donnerstag in Stuttgart mit. Dazu werde die Bahnstrecke zwischen Ulm und Göppingen, die sogenannte Filstalstrecke, komplett gesperrt.

Die Bahnstrecke Ulm-Stuttgart wird für drei Wochen gesperrt. (Sujetbild) dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Stefan Puchner

Über Aalen nach Ulm und Stuttgart

Die Bahn empfiehlt die Ausweichstrecke über Aalen und die Remsbahn. Die Fahrzeit ist zwar bis zu anderthalb Stunden länger, es werden aber zusätzliche Züge eingesetzt. So soll zum Beispiel alle zwei Stunden zusätzlich ein Regionalexpress von Ulm nach Aalen fahren. Dort geht es dann mit dem IC auch weiter nach Stuttgart. Die Fernverkehrszüge auf der Achse Mannheim/Stuttgart über Ulm nach München werden demnach in den nächsten drei Wochen großräumig um Ulm herum geleitet. Ein Teil der Fernverkehrszüge von Stuttgart nach München fällt auch ganz aus.

Schienenersatzverkehr wird eingerichtet

Die Bahn und private Unternehmen richten einen Schienenersatzverkehr ein. Einige Busse halten zwischen Ulm und Stuttgart nur in Geislingen und Göppingen, andere auch in Amstetten, Lonsee, Westerstetten und Beimerstetten. Der Verkehr mit den Regionalzügen fällt in den nächsten Wochen ebenfalls komplett aus.

15 Millionen für Modernisierung

Die Deutsche Bahn investiert in diesem Jahr nach eigenen Angaben rund 15 Millionen Euro in die Modernisierung der Filstalbahn, der Strecke von Stuttgart über Plochingen und Göppingen nach Ulm. Die Sperrung in den Sommerferien dauert drei Wochen. Ab dem 4. September sollen die Züge wieder normal fahren.