Bahn baut drei Brücken neu

In Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) werden für rund sechs Millionen Euro drei Brücken an der Bahnstrecke Ulm-Sigmaringen erneuert. Das hat die Deutsche Bahn am Montag mitgeteilt. Erste Vorbereitungsarbeiten sollen demnach schon Anfang kommender Woche beginnen. Laut Bahn ist der Neubau einer Brücke in Höhe der Firma Merkle im Weiler Altental geplant, außerdem sollen zwei weitere Brücken in Blaubeuren-Gerhausen entstehen. Von Mitte bis Ende März werden wegen der Arbeiten Feldwege entlang der B28 gesperrt. Die neuen Eisenbahnbrücken werden zunächst neben der Strecke montiert und dann im Herbst in die künftige Position geschoben. Dafür wird dann auch die Bahnstrecke zwischen Ulm und Blaubeuren für mehrere Tage gesperrt.