Im Kreis Dillingen ist am Donnerstag ein Bagger in einem Baggersee baden gegangen. Er war in Binswangen am Ufer eines Sees rückwärts ins Wasser gerollt.

In Binswangen (Kreis Dillingen) hat sich ein Radlader selbstständig gemacht und ist in einen Baggersee gerollt. Die Feuerwehr hatte jede Menge zu tun. Wie die Polizei mitteilte, ist der Radlader in dem Baggersee umgekippt und musste mit einem Autokran aufwändig geborgen werden. Neben einem Abschleppunternehmen war die Feuerwehr Höchstädt mit drei Einsatzfahrzeugen, einem Löschboot und zwölf Einsatzkräften für die Bergungsmaßnahmen vor Ort. Bagger im Baggersee in Binswangen - Kein Öl ausgelaufen Am Radlader entstand ein Schaden von rund 80.000 Euro. Glücklicherweise seien keine Betriebsstoffe ausgelaufen und in den See gelangt, so die Polizei.