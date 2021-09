500 Haushalte ohne Wasser

In Breitenthal im Kreis Günzburg ist die Trinkwasserversorgung ausgefallen. Grund ist ein Schaden an einer Wasserleitung. Dienstagmorgen gegen 8:30 Uhr bemerkten die ersten Einwohner, dass kein Wasser mehr aus dem Hahn kommt. Der Grund war schnell ausgemacht: Ein Bagger hatte bei Bauarbeiten an einem Kreisverkehr die Hauptleitung beschädigt. Außer Breitenthal sind auch die Ortsteile Nattenhausen und Oberried betroffen, insgesamt rund 500 Haushalte, so Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler (Freie Wählergemeinschaft Breitenthal). Die Reparatur der Leitung wurde am frühen Dienstagnachmittag abgeschlossen. Daraufhin musste sie noch durchgespült werden. Danach könne das Wasser wieder wie gewohnt fließen, sagte die Bürgermeisterin dem SWR.