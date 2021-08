per Mail teilen

Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Baerbock, und Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann haben am Mittwoch das Schwenk-Zementwerk in Allmendingen (Alb-Donau-Kreis) besucht.

Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock im Wahlkampfmodus: Am Mittwochvormittag lobte sie den Zementhersteller für seinen Einsatz für die Klimaneutralität. Sie beobachte an vielen Industriestandorten, dass die Wirtschaft beim Thema Klimaneutralität weiter sei als die Politik. Das müsse sich ändern, es brauche eine Entbürokratisierung. So müssten beispielsweise Fördermittel für den Klimaschutz schneller freigegeben werden.

"Ich bin wirklich beeindruckt, mit welcher Ingenieurskunst hier in den letzten Jahren seit dem Pariser Klimaabkommen alles dafür getan wurde, um die Grundstoffindustrie klimaneutral hinzubekommen."

Man habe im November 2020 mit Zementunternehmen einen "Letter of Intent", eine Absichtserklärung unterzeichnet. Darin geht es darum, mit CO2, das im Produktionsprozess entsteht, regenerative Treibstoffe zu produzieren, so Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Allmendingen. Nun werde er sich unmittelbar nach dem Besuch ins Zeug legen, damit es auch mit der Förderung klappt.

Lob für Strategiedialoge des Landes

Bei den entscheidenden Weichenstellungen für klimagerechten Wohlstand habe Baden-Württemberg und der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann eine Blaupause geschaffen, so Baerbock. Sie nannte konkret die von der grün-schwarzen Landesregierung initiierten Strategiedialoge, bei denen die klugen Köpfe eines Landes oder einer Region an einen Tisch geholt würden.

Baerbock befürwortet Testpflicht für Reiserückkehrer

Baerbock äußerte sich außerdem zu einer Testpflicht für Reiserückkehrer: Man solle nicht den Fehler des vergangenen Sommers wiederholen und warten, bis alle wieder aus dem Urlaub zurück sind. Es sei bei steigender Inzidenz absolut notwendig, dass die Reiserückkehrer ab sofort getestet werden, die nicht bereits eine zweifache Schutzimpfung haben.

"Wir haben in den Regionen, in denen die Schule wieder losgeht, bereits gesehen, dass Reiserückkehrer die Infektionen in Kitas und Schulen reingebracht haben. "

Annalena Baerbock fand lobende Worte für das Zementwerk in Allmendingen. SWR

Wahlkampfauftakt der Grünen am Abend in Heidelberg

Am Mittwochabend starten die Grünen in Baden-Württemberg in den Bundestagswahlkampf. Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock wird dabei sein, genauso wie die Spitzenkandidaten Franziska Brantner und Cem Özdemir sowie Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Der Wahlkampfauftakt unter dem Titel "Alles ist drin!" findet in Brantners Heimatwahlkreis Heidelberg statt.